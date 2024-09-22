Война в Украине станет «глубже и жестче»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow на территории России продолжаются, утверждая, что настало время для "нервов и мужества", сообщает The Guardian.

Выступая на параллельном мероприятии на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лэмми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и жестче", особенно в "конце 2025 – 2026 годах" и далее.

"Итак, это критическое время для нервов, мужества, терпения и стойкости от имени союзников, которые стоят на стороне Украины", – сказал он в комментариях, которые, похоже, были направлены на нерешительный Белый дом, обеспокоенный рисками, связанными с разрешением на использование ракет Storm Shadow для ударов по России.

Лэмми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может быть необходимым" для помощи Киеву на поле боя, кроме попыток удержать линию фронта, которая находится под острым давлением на востоке страны.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину", – сказал Лэмми, очевидно, имея в виду ракеты Storm Shadow. "Но между членами Альянса в режиме реального времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину на пути к зиме", – добавил он.