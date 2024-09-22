Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета

С 15 августа в Азербайджане были повышены цены на ежемесячные интернет-пакеты. Вследствие чего поступило множество жалоб от интернет-абонентов в регионах, которые отказываются от новых тарифов и получают за это штрафы. Как утверждают абоненты, роутеры, бесплатно представленные абонентам ООО Aztelekom, обратно не принимаются. А за отказ от интернет-услуг с них требуют штраф в размере 130 манатов. Напомним, что еще до повышения цен интернет-провайдеры, включая Aztelekom, обещали, что с увеличением минимальной стоимости ежемесячных интернет-пакетов, соответственно, возрастет и скорость интернета. До подорожания минимальная цена пакета составляла 18 манатов, и за эту сумму абонент получал скорость 40 Мбит/с. После повышения цен было обещано, что минимальная скорость составит 100 Мбит/с.

Пользователи жалуются, что, несмотря на удорожание услуг, скорость интернета по-прежнему остается низкой, а доступ к интернету порой затрудняется на несколько часов. Один из абонентов пишет, что в новых роутерах предусмотрено два способа подключения - традиционный и через 5G. При подключении к традиционной сети скорость не превышает 50 Мбит/с. Скорость же в 100 Мбит/с обеспечивает только 5G. «Учитывая, что не в каждом доме есть мобильный телефон, поддерживающий 5G, становится очевидно, что абонентов просто вводят в заблуждение, - написал он. - Ситуация запутанная, и никаких разъяснений не дают». Другой абонент отмечает, что с 1 сентября Baktelekom повысил цену за 100 Мбит/с, однако скорость при этом осталась прежней. «Я проверил с помощью SpeedTest, Fast.com и через торрент, - написал он. - Скорость та же. Дважды подавал письменные жалобы. Наконец, в понедельник мне заменили старый роутер на новый, но изменений в скорости так и не последовало». Еще один жалобщик заявил, что с него требуют за роутер 130 манатов. Ему объясняют, что устройство было предоставлено бесплатно, однако за отказ от интернета, даже в случае возвращения роутера, необходимо оплатить штраф. «Как я могу заплатить 130 манатов, если не могу позволить себе даже услугу стоимостью 25 манатов?» - разводит руками мужчина. Еще один аргумент, приводимый теми, кто отказывается от интернета, заключается в том, что они подписали договор на основе прежних цен. Большинство, особенно представители старшего поколения, не ознакомились как следует с документом и не знают, было ли там упоминание в возможном повышении цен. Что же касается сотрудников компании, то они их об этом не проинформировали.

Вот, что пишет в этой связи на своей странице в соцсети президент Форума интернета Азербайджана Осман Гюндюз: «Как и ожидалось, обещание «Aztelekom» обеспечить каждому абоненту минимальную скорости в 100 Мбит/с в жизнь не претворилось. Фактические скорости значительно ниже тех, что указаны в договорах с пользователями. Статистика по отказам от интернета и совместному использованию сети в регионах до сих пор не раскрыта. Насколько мне известно, в каждом регионе множество абонентов возвращают роутеры и отказываются от интернета. В социальных сетях также размещено немало материалов, связанных с отказом от услуг. «Совместный интернет» более востребован в местах с высокой плотностью населения». В своем заявлении «Aztelekom» сообщил, что через месяц после повышения цен, то есть, с 15 сентября, заявления на отказ от интернета более не принимаются, а в случае отказа абоненты будут оштрафованы. Как утверждает «Aztelekom», абоненты подписали договор, обязывающих их использовать услуги провайдера в течение года. Однако Осман Гюндюз утверждает, что договоры, подписанные с нарушением закона, юридической силы не имеют. По его словам, по-прежнему неясно, каким образом и на каком основании заключаются договоры на скорость 100 Мбит/с с абонентами, не имеющих технической возможности получать такую скорость.

«Если все это не будет проверено, а операторы и провайдеры продолжат делать все, что им заблагорассудится, то какой смысл поддерживать существование регулирующего органа с его сотнями сотрудников?», - недоумевает президент Форума интернета. Следует отметить, что некоторое время назад Государственная служба антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком начала расследование по признакам нарушения требований закона о конкуренции на рынке широкополосных интернет-услуг, в ходе которого было указано, что за последнее время в средствах массовой информации, на официальных сайтах некоторых интернет-провайдеров, а также в социальных сетях распространяются сообщения о повышении минимальных тарифов на интернет-услуги субъектами естественных монополий и рядом частных провайдеров, работающих на рынке широкополосных интернет-услуг. В связи с этим в Службу поступает множество обращений от граждан. На основе первичного анализа информации, предоставленной этими гражданами и опубликованной в СМИ, выяснилось, что новые тарифы на интернет-услуги установлены ключевыми участниками рынка, включая субъекты естественных монополий и ряд частных провайдеров. Было выявлено, что для одинаковых услуг (то есть, для одинаковой скорости и пакетов) устанавливаются одинаковые цены. Налицо все признаки того, что этот процесс осуществляется интернет-провайдерами скоординировано, через согласованные действия или картельные отношения. Чтобы предотвратить злоупотребления, связанные с ограничением выбора потребителей и искусственным повышением цен, было начато расследование по признакам нарушения требований «Закона о конкуренции». В службе сообщили, что результаты расследования будут объявлены в ближайшие дни. В «Aztelekom» корреспонденту haqqin.az сообщили, что «в рамках продолжающихся нововведений, направленных на повышение качества телекоммуникационных услуг, компания решила внести изменения в тарифы». Об этих изменениях было объявлено через СМИ за 30 дней до их вступления в силу, после чего они были реализованы в соответствии с законодательством, начиная с 15 августа 2024 года.