Макрон заговорил о мире с Россией

Странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией. Об этом в ходе международной конференции по вопросам мира в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает аккаунт Елисейского дворца в соцсети Х.

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, (подумав) о мире на этом континенте», — сказал Макрон.

Французский президент отметил, что «Европа не ограничивается» Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что европейским странам следует также сосредоточиться на строительстве «нового мирового порядка», поскольку текущий порядок, установленный по итогам Второй мировой войны, «неполноценен и несправедлив».