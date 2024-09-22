Немецкие истребители срочно взлетели из-за России

ВВС Германии сообщили об аварийном взлете своих истребителей над Балтийским морем из-за российских истребителей.

Согласно сообщению, силы быстрого реагирования ВВС Германии в составе НАТО были подняты по тревоге на территории Латвии из-за пяти российских самолетов без плана полета и с выключенными транспондерами.

Согласно сообщению ВВС ФРГ, среди замеченных над Балтикой российских самолетов были один Су-35 и четыре Су-30.