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Немецкие истребители срочно взлетели из-за России

22 сентября 2024, 23:12 1122

ВВС Германии сообщили об аварийном взлете своих истребителей над Балтийским морем из-за российских истребителей.

Согласно сообщению, силы быстрого реагирования ВВС Германии в составе НАТО были подняты по тревоге на территории Латвии из-за пяти российских самолетов без плана полета и с выключенными транспондерами.

Согласно сообщению ВВС ФРГ, среди замеченных над Балтикой российских самолетов были один Су-35 и четыре Су-30.

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