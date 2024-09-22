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Зеленский: «Этой осенью все решится»

22 сентября 2024, 23:29 985

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты. Там у него запланирован ряд мероприятий, в том числе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

"Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию, особый визит. Потом Нью-Йорк, Вашингтон", - отметил он.

По его словам, этой осенью решается, что будет дальше с российско-украинской войной. Для этого будет представлен план победы, и первым его полностью увидит президент США Джо Байден.

"Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые, как президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе обеим партиям и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Америка имеет достаточную силу, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренный украинской формулой мира.

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