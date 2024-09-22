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Шольц призвал реформировать Совбез ООН

22 сентября 2024, 23:42 603

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за скорейшее реформирование Совета Безопасности ООН, высказав мнение, что его состав больше не соответствует духу времени. Слова германского лидера привела пресс-служба правительства ФРГ.

"Он (Совбез ООН) созван в соответствии со стандартами давнего времени, многие континенты и многие страны, которые должны быть в этом Совете Безопасности на постоянной основе или неоднократно, не представлены", - сказал Шольц журналистам на полях Саммита будущего.

Шольц также выразил непонимание позиции России по Пакту будущего, который был принят в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Отметим, что Саммит будущего проходит с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его основная цель - обсуждение глобальных вызовов и выработка коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом. На саммите принято три ключевых документа: Пакт будущего, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях.

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