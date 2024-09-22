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Туристов из России заперли на пароме

00:01 566

Российских туристов заперли в каютах на пароме в Южной Корее. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на посольство РФ в Сеуле.

"Посольство РФ разбирается в ситуации с запертыми на пароме россиянами в Южной Корее", - заявили журналистам в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что российским туристам, прибывшим в Республику Корея из Владивостока на пароме, отказали во въезде в страну и заперли в каютах до обратного рейса.

В посольстве отметили, что "выясняют обстоятельства произошедшего и требуют у местных органов власти разъяснений в отношении случившегося".

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