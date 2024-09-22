Российские депутаты ищут скрытые камеры

Депутаты Госдумы начали проверять свои кабинеты на предмет скрытых камер после появления видео, на котором человек, похожий на представителя КПРФ Дениса Парфенова, занимается сексом с проституткой в думском кабинете. Политики обратились к специалистам с просьбой проверить свои кабинеты.

«Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры наблюдения. Это произошло после появления видео, на котором человек, похожий на Дениса Парфенова, занимается сексом с девушкой в кабинете Госдумы», — пишет один из российских телеграм-каналов. Отмечается, что представители КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытого оборудования.

Некоторые доверили эту проверку своим службам безопасности еще на прошлой неделе. Стоимость таких услуг обычно составляет от 10 000 до 30 000 рублей. В КПРФ не исключают, что видео могло быть сделано с помощью ИИ-технологий.