Американцев призвали покинуть Ливан
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Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за вероятности полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой».
В ходе продолжающейся атаки в Ливане в результате авиаудара по Бейруту израильская армия ликвидировала 16 членов военного командования «Хезболлы», включая второе лицо в ее руководстве Ибрагима Акиля. Непрекращающиеся удары по личному составу «Хезболлы» и ее объектам привели к резкой потере дееспособности группировки.
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