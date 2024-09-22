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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Американцев призвали покинуть Ливан

00:07 175

Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за вероятности полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой».

В ходе продолжающейся атаки в Ливане в результате авиаудара по Бейруту израильская армия ликвидировала 16 членов военного командования «Хезболлы», включая второе лицо в ее руководстве Ибрагима Акиля. Непрекращающиеся удары по личному составу «Хезболлы» и ее объектам привели к резкой потере дееспособности группировки.

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