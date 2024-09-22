Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами

МИД Украины прокомментировал недавнюю встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с главой сепаратистов «ДНР» Денисом Пушилиным. На встрече Лукашенко, в частности, заявил, что Беларусь готова «сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с так называемой «ДНР».

«Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь.

Украина отвергает лицемерную риторику Александра Лукашенко относительно «принципов» сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства», - говорится в заявлении.

В МИД также призвали белорусский народ осознать, что «на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его теплых чувствах к «братскому украинскому народу» звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами».