Новый лидер ХАМАС убит?
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Израиль проверяет информацию о возможной смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара из-за удара по сектору Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.
При этом израильский журналист Бен Каспит сообщил на своей странице в X, что спецслужба Израиля «Шабак» отвергает подобную информацию и считает, что Синвар жив.
Напомним, что в августе Яхья Синвар был назначен на пост политического лидера ХАМАС после убийства Исмаила Хании в Тегеране.
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