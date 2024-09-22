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Новый лидер ХАМАС убит?

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Израиль проверяет информацию о возможной смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара из-за удара по сектору Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.

При этом израильский журналист Бен Каспит сообщил на своей странице в X, что спецслужба Израиля «Шабак» отвергает подобную информацию и считает, что Синвар жив.

Напомним, что в августе Яхья Синвар был назначен на пост политического лидера ХАМАС после убийства Исмаила Хании в Тегеране.

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