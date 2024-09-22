США сделали Турции новое предложение

Если российские системы ПВО С-400 будут размещены в Инджирлике (авиационная база в Турции, используемая ВВС США и ВВС Турции), Анкара сможет вернуться к программе F-35, пишет греческая газета «Катимерини Газетси».

Ранее сообщалось, что Турция хочет приобрести у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией.

Отмечалось, что Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 заявила Вашингтону, что ради приобретения военных самолетов не станет активировать купленные у российской стороны системы ПВО С-400. Эти комплексы Турция приобрела у РФ за $2,5 млрд, однако они так и не были введены в эксплуатацию и до сих пор хранятся на турецких складах.