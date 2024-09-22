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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Байден все еще думает…

01:12 423

Президент США Джо Байден пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

«Нет», - сказал американский президент в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни разу не применяла американское оружие для ударов по России: «У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Но тем не менее этот пакет у нас есть - Storm Shadow, ATACMS, SCALP.

Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России по любым целям, на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

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