ФИДЕ с россиянами не церемонится

ФИДЕ отказалась возвращать российских шахматистов на международные турниры. Российские и белорусские шахматисты и далее не смогут принимать участие в международных турнирах, решила генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В воскресенье руководящий орган ФИДЕ проголосовал за сохранение санкций против России и Беларуси в международных соревнованиях по шахматам из-за российской войны против Украины.

В то же время проходящая в Будапеште генассамблея проголосовала за то, чтобы совет ФИДЕ изучил возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских игроков младше 12 лет или с ограниченными возможностями и провел консультации об этом с Международным олимпийским комитетом (МОК), передают агентства AFP и Reuters.

Россия и Беларусь были исключены из ФИДЕ в 2022 году после начала Москвой полномасштабной войны в Украине, что фактически лишило их возможности участвовать в международных соревнованиях.

В июне 2024 года Комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в Международной федерации на два года. Такое решение было принято по жалобе Федерации шахмат Украины на активную деятельность российской структуры в аннексированном Крыму, а также в украинских регионах, оккупированных в ходе войны РФ против Украины. Спустя 2 месяца Апелляционная палата Комиссии по этике отменила июньское решение об исключении ФШР, вместо этого оштрафовав Россию на 45 тысяч евро.