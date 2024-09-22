USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

ФИДЕ с россиянами не церемонится

01:33 300

ФИДЕ отказалась возвращать российских шахматистов на международные турниры. Российские и белорусские шахматисты и далее не смогут принимать участие в международных турнирах, решила генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В воскресенье руководящий орган ФИДЕ проголосовал за сохранение санкций против России и Беларуси в международных соревнованиях по шахматам из-за российской войны против Украины.

В то же время проходящая в Будапеште генассамблея проголосовала за то, чтобы совет ФИДЕ изучил возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских игроков младше 12 лет или с ограниченными возможностями и провел консультации об этом с Международным олимпийским комитетом (МОК), передают агентства AFP и Reuters.

Россия и Беларусь были исключены из ФИДЕ в 2022 году после начала Москвой полномасштабной войны в Украине, что фактически лишило их возможности участвовать в международных соревнованиях.

В июне 2024 года Комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в Международной федерации на два года. Такое решение было принято по жалобе Федерации шахмат Украины на активную деятельность российской структуры в аннексированном Крыму, а также в украинских регионах, оккупированных в ходе войны РФ против Украины. Спустя 2 месяца Апелляционная палата Комиссии по этике отменила июньское решение об исключении ФШР, вместо этого оштрафовав Россию на 45 тысяч евро.

Новый лидер ХАМАС убит?
Новый лидер ХАМАС убит?
00:40 1273
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
00:29 1577
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета наши проблемы
22 сентября 2024, 22:26 3050
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
22 сентября 2024, 13:34 12768
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов обновлено 23:53
22 сентября 2024, 23:53 4078
Макрон заговорил о мире с Россией
Макрон заговорил о мире с Россией
22 сентября 2024, 22:54 2649
США ужесточают. Китай наступает
США ужесточают. Китай наступает третья мировая
22 сентября 2024, 20:56 3176
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 13:05 3052
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде Мужчины лучше женщин, но это обманчиво
22 сентября 2024, 21:18 2815
Израиль и ХАМАС хотят воевать
Израиль и ХАМАС хотят воевать
22 сентября 2024, 21:13 1693
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
22 сентября 2024, 21:00 3486

ЭТО ВАЖНО

Новый лидер ХАМАС убит?
Новый лидер ХАМАС убит?
00:40 1273
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
00:29 1577
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета наши проблемы
22 сентября 2024, 22:26 3050
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
22 сентября 2024, 13:34 12768
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов обновлено 23:53
22 сентября 2024, 23:53 4078
Макрон заговорил о мире с Россией
Макрон заговорил о мире с Россией
22 сентября 2024, 22:54 2649
США ужесточают. Китай наступает
США ужесточают. Китай наступает третья мировая
22 сентября 2024, 20:56 3176
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 13:05 3052
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде Мужчины лучше женщин, но это обманчиво
22 сентября 2024, 21:18 2815
Израиль и ХАМАС хотят воевать
Израиль и ХАМАС хотят воевать
22 сентября 2024, 21:13 1693
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
22 сентября 2024, 21:00 3486
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться