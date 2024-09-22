Россия опять бомбит мирных жителей
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Российская армия нанесла удар, предположительно управляемыми авиабомбами, по мирным жителям Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Запорожья Иван Федоров.
«Предварительно, пятеро человек пострадали в результате удара рашистов по Запорожью. В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Начался пожар. На месте работают спасатели», - сказал Федоров.
Террористы ИГИЛ нервно курят в сторонке pic.twitter.com/x0XppXuVIW— Newsfeed (@Newsfeed883920) September 22, 2024
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