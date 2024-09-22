USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Азербайджан теперь отвечает и Канаде

01:53 208

В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, "направленное против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана". Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Айхана Гаджизаде относительно канадского министра иностранных дел.

"Мы решительно осуждаем и полностью отвергаем заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, сделанное 22 сентября.

Вместо того, чтобы ознакомиться с реалиями нашего региона, где конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился четыре года назад на основе норм и принципов международного права, министр иностранных дел Канады в очередной раз занимается манипуляциями и искажением фактов. Она также не осведомлена о факте полного восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахским регионом, где в 2023 году был положен конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении и поддерживаемому ею сепаратистскому режиму на азербайджанской территории.

Утверждения министра иностранных дел Канады о Карабахском регионе, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и поощряющие сепаратизм, демонстрируют, насколько "гениальной" и "дальновидной" является внешняя политика Канады.

К сожалению, канадские официальные лица не только молчали об этнических чистках, массовых убийствах и преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев во время почти 30-летней военной агрессии Армении, но и распространяют ложные истории, продвигаемые армянской диаспорой, об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Азербайджаном на своей суверенной территории без нападений на гражданских лиц.

Тезисы министра о гуманитарном кризисе в регионе, при том, что она никогда не проявляла поддержки и интереса к положению и неотъемлемым правам почти 1 миллиона вынужденных переселенцев из ранее оккупированных территорий Азербайджана и лиц, насильственно депортированных из Армении, являются показателем открыто предвзятой позиции Канады в отношении Азербайджана.

Канада не имеет морального права читать проповеди о том, как должны быть восстановлены мир и безопасность в нашем регионе.

Еще раз заявляем, что такие провокационные и предвзятые заявления являются не чем иным, как препятствием для будущего развития и прогресса региона на основе уважения принципов международного права", – говорится в комментарии.

Новый лидер ХАМАС убит?
Новый лидер ХАМАС убит?
00:40 1276
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
00:29 1578
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета наши проблемы
22 сентября 2024, 22:26 3051
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
22 сентября 2024, 13:34 12768
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов обновлено 23:53
22 сентября 2024, 23:53 4081
Макрон заговорил о мире с Россией
Макрон заговорил о мире с Россией
22 сентября 2024, 22:54 2650
США ужесточают. Китай наступает
США ужесточают. Китай наступает третья мировая
22 сентября 2024, 20:56 3177
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 13:05 3052
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде Мужчины лучше женщин, но это обманчиво
22 сентября 2024, 21:18 2815
Израиль и ХАМАС хотят воевать
Израиль и ХАМАС хотят воевать
22 сентября 2024, 21:13 1693
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
22 сентября 2024, 21:00 3486

ЭТО ВАЖНО

Новый лидер ХАМАС убит?
Новый лидер ХАМАС убит?
00:40 1276
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
Украина жестко отреагировала на встречу Лукашенко с сепаратистами
00:29 1578
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета
Беда с Aztelekom: растут цены, но не скорость интернета наши проблемы
22 сентября 2024, 22:26 3051
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
22 сентября 2024, 13:34 12768
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов обновлено 23:53
22 сентября 2024, 23:53 4081
Макрон заговорил о мире с Россией
Макрон заговорил о мире с Россией
22 сентября 2024, 22:54 2650
США ужесточают. Китай наступает
США ужесточают. Китай наступает третья мировая
22 сентября 2024, 20:56 3177
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 13:05 3052
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде
Неудача Азербайджана на шахматной олимпиаде Мужчины лучше женщин, но это обманчиво
22 сентября 2024, 21:18 2815
Израиль и ХАМАС хотят воевать
Израиль и ХАМАС хотят воевать
22 сентября 2024, 21:13 1693
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
Байден поручил сдвинуть небо и землю ради Украины
22 сентября 2024, 21:00 3486
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться