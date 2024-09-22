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И Раиси ликвидировал пейджер?

горячая тема
Отдел информации
02:10 993

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что причиной катастрофы с крушением вертолета в мае этого года, в которой погибли президент Исламской Республики Ибрагим Раиси и несколько других высокопоставленных лиц, мог стать пейджер. Напомним, что с помощью данных устройств на днях подорвали боевиков «Хезболлы».

В посте в соцсети X работающий в Европе иранский журналист Мохаммад Ахвазе приводит слова члена Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ахмада Бахшаеша Ардестани, который заявил, что «Хезболла» подверглась хакерской атаке, и подтвердил, что один из взломанных пейджеров был у Раиси.

В Иране вовсю тиражируют эту фотографию: Раиси сидит за журнальным столиком, на которым стоит пейджер

По меньшей мере 37 человек погибли и тысячи получили ранения, когда во вторник и в среду по всему Ливану взорвались пейджеры и рации, используемые боевиками «Хезболлы». Это была скоординированная атака, в которой многие обвинили Израиль после нескольких месяцев трансграничных обстрелов.

Вместе с этим, ранее, в этом месяце официальное расследование в Иране установило, что катастрофа была вызвана плохой погодой, после того как вертолет с Раиси и его сопровождающие приземлился на окутанном туманом склоне горы на севере Ирана, в результате чего погибли президент и еще семь человек.

Напоминаем, что Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, возвращаясь с открытия водохранилищ «Худаферин» и «Гыз-галасы» на реке Араз. После взрывов в Ливане, связанных с «Хезболлой», иранские СМИ обнаружили на одном из снимков, сделанных во время участия Раиси в этой церемонии, лежавший на столе пейджер. Это фото запустило серию версий о том, что вертолет Раиси мог потерпеть крушение из-за взрыва пейджера. Теперь член комитета по безопасности и внешней политике парламента Ирана официально выдвигает эту версию.

Согласно основной версии, в пейджерах, взорвавшихся в Ливане, вероятно, было скрыто несколько граммов пластикового взрывчатого вещества, которые приводились в действие благодаря специальному сигналу…

И Раиси ликвидировал пейджер?
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