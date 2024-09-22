Израиль наносит мощные удары по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный упреждающий удар по объектам движения «Хезболла» в Ливане после выявления признаков подготовки к атакам со стороны радикалов. Об этом сообщил новостной портал Walla.

ЦАХАЛ нанес упреждающий удар в сотнях километров от ливанской границы после выявления подготовки к атакам. Удары были нанесены вблизи жилых домов мирных жителей из-за расположения рядом с ними ракетных установок, отмечает портал.

Ранее армейская пресс-служба заявила, что ЦАХАЛ «наносит массированные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане. Подробности будут опубликованы позднее», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.