Сильные взрывы у базы США в Сирии

Несколько мощных взрывов произошло возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным его собеседников, база ВС США могла подвернуться ракетному обстрелу. Дислоцированные в этом районе американские подразделения переведены в режим повышенной боевой готовности.

Кроме того, сирены прозвучали на американской базе близ нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Другие подробности об инциденте телеканал не приводит.