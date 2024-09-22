Детали плана победы Зеленского

Times пишет, что пункт плана мира о гарантиях безопасности может говорить, что Украина не может быть принята в НАТО и другие блоки отчасти из-за разногласий между союзниками.

Зеленский ранее говорил, что план победы состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».

План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представит американскому лидеру Джо Байдену, содержит четыре ключевых пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине, сообщает The Times.

По данным издания, Байден, скорее всего, не объявит после встречи с Зеленским о снятии ограничений на использование Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России, включая применение ракет Storm Shadow (их производит Британия, но оружие содержит компоненты американского производства). Это решение должны принять США и Великобритания, говорит дипломат из третьей страны НАТО, отмечая, что «уровень угрозы со стороны русских и [президента России Владимира] Путина никогда не был таким высоким». «Главная проблема в том, что мы не знаем, где на самом деле проходят красные линии», — сказал собеседник Times.

Издание ранее писало, что Лондон и Вашингтон могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow. По данным газеты, решение могут держать в секрете до первого пуска.

По мнению западного дипломата, принимавшего участие в обсуждениях, значение имеет в том числе, кто победит на выборах президента США в ноябре. По его словам, от этого может зависеть отношение Москвы к началу переговоров, если российские власти сочтут, что Вашингтон продолжит поддержку Киева. В то же время еще один дипломат НАТО признал, что любые переговоры для Украины были бы «очень сложными и болезненными», однако подчеркнул, что замораживание конфликта и отказ Киеву во вступлении в военные альянсы «было бы катастрофическим результатом». «Это определенно не может быть основой для переговоров», — отмечает собеседник газеты.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что между западными союзниками Киева возник раскол из-за позиции по переговорам: одни выступают «за», опасаясь эскалации со стороны Москвы в случае снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по России, другие поддерживают увеличение военной помощи Киеву, выступая против преждевременного вступления в переговоры.