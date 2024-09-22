ООН приняла Пакт будущего

«Саммит будущего» проходит в Нью-Йорке 22–23 сентября. Пакт был принят в первый день встречи, после девяти месяцев переговоров, отмечает Reuters.

Генассамблея ООН приняла ключевой документ «Саммита будущего» — Пакт будущего, несмотря на возражение некоторых государств, в том числе России.

В документе изложены около 56 общих положений, которые страны — участницы международной организации обязались исполнять.

На заседании саммита замглавы российского МИД Сергей Вершинин предложил от лица группы государств — России, Беларуси и Никарагуа — поправку к пакту, в основе которой лежит принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Рассмотрение поправки отклонили всеобщим голосованием, Россия дистанцировалась от консенсуса по документу.

В поддержку этого решения выступили 143 страны, против помимо авторов поправки — КНДР, Сирия, Судан и Иран. 15 государств воздержались.