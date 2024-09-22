Израиль и ХАМАС не согласны с планом США

Движение ХАМАС отвергло все последние предложения США по сделке об удерживаемых в секторе Газа заложниках. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил израильский 12-й телеканал.

Как заявили участвовавшие в подготовке сделки американские и израильские источники телеканала, вместо этого ХАМАС утверждает, что готово обсуждать только выдвинутый еще в мае 2024 года президентом США Джо Байденом план об остановке боевых действий в анклаве и освобождении заложников, который предполагалось реализовать в три этапа.

В то же время в Израиле скептически оценили переданные американскими чиновниками новые предложения Вашингтона, сообщил израильский телеканал Channel 12.

По данным американских и израильских источников, Израиль «выразил сомнения» в отношении предложений, в том числе по пунктам, касающимся Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, а также коридора Нецарим, делящего сектор на северную и южную части.