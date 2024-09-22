USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Израиль и ХАМАС не согласны с планом США

10:14 375

Движение ХАМАС отвергло все последние предложения США по сделке об удерживаемых в секторе Газа заложниках. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил израильский 12-й телеканал.

Как заявили участвовавшие в подготовке сделки американские и израильские источники телеканала, вместо этого ХАМАС утверждает, что готово обсуждать только выдвинутый еще в мае 2024 года президентом США Джо Байденом план об остановке боевых действий в анклаве и освобождении заложников, который предполагалось реализовать в три этапа.

В то же время в Израиле скептически оценили переданные американскими чиновниками новые предложения Вашингтона, сообщил израильский телеканал Channel 12.

По данным американских и израильских источников, Израиль «выразил сомнения» в отношении предложений, в том числе по пунктам, касающимся Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, а также коридора Нецарим, делящего сектор на северную и южную части.

Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов
Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов новый поворот
02:30 6775
США ужесточают. Китай наступает
США ужесточают. Китай наступает третья мировая
22 сентября 2024, 20:56 4239
Страхи КСИР после взрывов пейджеров
Страхи КСИР после взрывов пейджеров
10:20 794
Детали плана победы Зеленского
Детали плана победы Зеленского
09:50 1760
Израиль наносит мощные удары по Ливану
Израиль наносит мощные удары по Ливану
09:32 1139
И Раиси ликвидировал пейджер?
И Раиси ликвидировал пейджер? горячая тема
02:10 7412
Что за распоряжение отдал Путин после визита Шойгу в Тегеран?
Что за распоряжение отдал Путин после визита Шойгу в Тегеран? наш комментарий, все еще актуально
22 сентября 2024, 14:42 9559
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
22 сентября 2024, 13:34 15219
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 13:05 3598
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 12:48 6464
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов обновлено 23:53
22 сентября 2024, 23:53 6445

ЭТО ВАЖНО

Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов
Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов новый поворот
02:30 6775
США ужесточают. Китай наступает
США ужесточают. Китай наступает третья мировая
22 сентября 2024, 20:56 4239
Страхи КСИР после взрывов пейджеров
Страхи КСИР после взрывов пейджеров
10:20 794
Детали плана победы Зеленского
Детали плана победы Зеленского
09:50 1760
Израиль наносит мощные удары по Ливану
Израиль наносит мощные удары по Ливану
09:32 1139
И Раиси ликвидировал пейджер?
И Раиси ликвидировал пейджер? горячая тема
02:10 7412
Что за распоряжение отдал Путин после визита Шойгу в Тегеран?
Что за распоряжение отдал Путин после визита Шойгу в Тегеран? наш комментарий, все еще актуально
22 сентября 2024, 14:42 9559
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев…
Катастрофа для мигрантов в России. Ведь там сотни тысяч азербайджанцев… известный эксперт Салават Абылкаликов комментирует для haqqin.az
22 сентября 2024, 13:34 15219
Зеленский поехал за важными решениями в США
Зеленский поехал за важными решениями в США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 13:05 3598
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США
Тает лед: накануне важных договоренностей Турции с США наша корреспонденция; все еще актуально
22 сентября 2024, 12:48 6464
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов
Ливанцы массово гибнут от израильских обстрелов обновлено 23:53
22 сентября 2024, 23:53 6445
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться