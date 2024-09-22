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Страхи КСИР после взрывов пейджеров

10:20 796

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов таких устройств в Ливане. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Ирана.

По их информации, в КСИР запустили масштабную проверку не только устройств связи, а практически всего технического оборудования. Руководство ведомства обеспокоено произошедшим и запросило у «Хезболлы» результаты технической экспертизы, а также несколько образцов сдетонировавших изделий.

Как отметил один из собеседников агентства, КСИР также начал тщательное расследование в отношении своих военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена для выявления тех, кому поступают денежные средства из аффилированных с Израилем источников. «Это включает в себя проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей», - пояснил источник.

22 сентября КСИР заявил о раскрытии сети из 12 израильских агентов в шести провинциях Ирана. По его информации, они планировали осуществить акции, направленные на подрыв национальной безопасности страны.

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