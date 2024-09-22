McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната

Компания McDonald’s Azərbaycan провела акцию по очистке пляжа в поселке Бильгя. Акция состоялась 18 сентября в рамках экологической инициативы Eco-Ambassadors, реализуемой McDonald’s Azərbaycan совместно с Care Group с целью повышения осведомленности подростков в вопросах охраны окружающей среды.

Сотрудники McDonald’s Azərbaycan вместе с воспитанниками интерната № 1 объединили усилия для очищения побережья от мусора и бытовых отходов. Акция стала важным шагом в рамках долгосрочной программы компании, нацеленной на формирование экологической культуры среди молодежи.

Проект Eco-Ambassadors будет продолжаться до конца года. Его цель - предоставить подросткам возможность узнать больше о важности защиты окружающей среды, а также привить им практические навыки по сохранению природы.