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McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната

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10:47 163

Компания McDonald’s Azərbaycan провела акцию по очистке пляжа в поселке Бильгя. Акция состоялась 18 сентября в рамках экологической инициативы Eco-Ambassadors, реализуемой McDonald’s Azərbaycan совместно с Care Group с целью повышения осведомленности подростков в вопросах охраны окружающей среды.

Сотрудники McDonald’s Azərbaycan вместе с воспитанниками интерната № 1 объединили усилия для очищения побережья от мусора и бытовых отходов. Акция стала важным шагом в рамках долгосрочной программы компании, нацеленной на формирование экологической культуры среди молодежи.

Проект Eco-Ambassadors будет продолжаться до конца года. Его цель - предоставить подросткам возможность узнать больше о важности защиты окружающей среды, а также привить им практические навыки по сохранению природы.

В рамках проекта в Баку и пригородах проходят разнообразные мероприятия, включая экологические семинары, установку ящиков с саженцами и контейнеров для сортировки пластиковых отходов, кампании по посадке деревьев и уборке побережья, а также создание подростками собственных экологических проектов.

Следует отметить, что охрана окружающей среды всегда была одним из ключевых направлений работы McDonald’s Azərbaycan. Это проявляется в различных инициативах компании, таких как внедрение инноваций для уменьшения объема отходов, сокращение использования пластика, переход на более экологичные упаковочные материалы и игрушки. Компания активно вносит свой вклад в создание более устойчивого бизнеса и сохранение окружающей среды для будущих поколений.

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