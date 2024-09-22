Как здоровье, Хезболла?
Хезболла впадает в состояние комы, ее военное руководство практически уничтожено. Есть информация, что движение запросило перемирие у Израиля через Катар.
Тегеран поражен в самое сердце тем, насколько быстро его главный союзник в регионе оказался выбит из игры. Впрочем, как и руководство самой Хезболлы, за долгие годы своей грозной риторики поверившее в собственное могущество. А арабские страны региона молча наблюдают за крушением силы, которая еще вчера воспринималась ими как серьезная угроза – уж слишком быстро все произошло.
У Хезболлы еще остается «под ружьем» серьезное количество боевиков – но нет подготовленных высших командиров, способных спланировать серьезные операции, вне зависимости от того – наступательные или оборонительные. У нее остается еще достаточное количество ракет всех типов – но не менее 70% пусковых установок для них уже уничтожено.
На текущий момент израильтянам удалось физически ликвидировать значительную часть руководства высшего и среднего звена, использовать в свою пользу заранее выявленные слабые точки и нанести существенный ущерб большей части военной инфраструктуры своего противника. Оставив Хезболле только одну возможность – делать грозные заявление и изображать «несгибаемость».
Чем сейчас шейх Насралла и занимается, заявляя, что пока идет война в Газе, обстрелы израильского севера продолжатся, невзирая на атаку пейджеров и ликвидацию своих военных лидеров. И в подтверждение его слов продолжаются ракетные удары по северу Израиля, которые, впрочем, легко парируются «железным куполом».
Да, текущая ситуация не означает окончательного политического и военного краха Хезболлы – и было бы большой ошибкой списывать эту группировку со счетов, как это делают сегодня многие эксперты. В конце концов, ее мобилизационные резервы далеко не исчерпаны, производство ракет что в Ливане, что в Иране продолжается, а вместо убитых командиров в строй встанут новые. И вероятнее всего – более агрессивные.
Но все это требует времени. И восстановление пусковых установок, и воссоздание новой системы внутренних коммуникаций, и много другое, что оказалось крайне уязвимым для израильских спецслужб. И даже - назначение новых командиров, поскольку Хезболла все-таки не регулярная армия, здесь нельзя просто взять и назначить того или иного человека на командную должность – нужно учесть множество факторов, в том числе – и семейное происхождение, чтобы тот или иной отряд группировки новоназначенного командира хотя бы принял.
Что, понятно, означает ожесточенную кадровую грызню, преодоление которой тоже требует времени. И все это будет осложняться тем, что в Иране между элитами вновь возникнут дискуссии о целесообразности финансирования Хезболлы в прежнем объеме, а арабские соседи будут всеми силами и при каждом удобном случае восстановлению ее возможностей будут препятствовать.
Не говоря уже об Израиле, который никаких мирных договоров с Хезболлой заключать не собирается, а все эти разговоры о «перемирии» - лишь для отвода глаз. Наоборот, процессы восстановления потенциала Хезболлы будут взяты израильским руководством под особый контроль и по мере сил, а их, как показали последние события, у еврейского государства более чем достаточно, их «корректировать». Понятно, какими методами.
Словом, политическое и военное «здоровье» Хезболлы сейчас, мягко говоря, неважное. Совсем плохо у нее со здоровьем. Что не исключает другой опасности – «головокружения от успехов» руководства Израиля, могущее соблазнить его на вторжение в Ливан. Впрочем, это тема отдельного разговора.