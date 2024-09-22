Как здоровье, Хезболла?

Хезболла впадает в состояние комы, ее военное руководство практически уничтожено. Есть информация, что движение запросило перемирие у Израиля через Катар. Тегеран поражен в самое сердце тем, насколько быстро его главный союзник в регионе оказался выбит из игры. Впрочем, как и руководство самой Хезболлы, за долгие годы своей грозной риторики поверившее в собственное могущество. А арабские страны региона молча наблюдают за крушением силы, которая еще вчера воспринималась ими как серьезная угроза – уж слишком быстро все произошло. У Хезболлы еще остается «под ружьем» серьезное количество боевиков – но нет подготовленных высших командиров, способных спланировать серьезные операции, вне зависимости от того – наступательные или оборонительные. У нее остается еще достаточное количество ракет всех типов – но не менее 70% пусковых установок для них уже уничтожено.

На текущий момент израильтянам удалось физически ликвидировать значительную часть руководства высшего и среднего звена, использовать в свою пользу заранее выявленные слабые точки и нанести существенный ущерб большей части военной инфраструктуры своего противника. Оставив Хезболле только одну возможность – делать грозные заявление и изображать «несгибаемость». Чем сейчас шейх Насралла и занимается, заявляя, что пока идет война в Газе, обстрелы израильского севера продолжатся, невзирая на атаку пейджеров и ликвидацию своих военных лидеров. И в подтверждение его слов продолжаются ракетные удары по северу Израиля, которые, впрочем, легко парируются «железным куполом». Да, текущая ситуация не означает окончательного политического и военного краха Хезболлы – и было бы большой ошибкой списывать эту группировку со счетов, как это делают сегодня многие эксперты. В конце концов, ее мобилизационные резервы далеко не исчерпаны, производство ракет что в Ливане, что в Иране продолжается, а вместо убитых командиров в строй встанут новые. И вероятнее всего – более агрессивные. Но все это требует времени. И восстановление пусковых установок, и воссоздание новой системы внутренних коммуникаций, и много другое, что оказалось крайне уязвимым для израильских спецслужб. И даже - назначение новых командиров, поскольку Хезболла все-таки не регулярная армия, здесь нельзя просто взять и назначить того или иного человека на командную должность – нужно учесть множество факторов, в том числе – и семейное происхождение, чтобы тот или иной отряд группировки новоназначенного командира хотя бы принял.