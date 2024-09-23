Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны первый заместитель и заместители председателя Милли Меджлиса. Этот вопрос был включен в повестку дня первого заседания парламента Азербайджанской Республики.
Депутат Али Ахмедов избран первым заместителем председателя Милли Меджлиса. Заместителями спикера Милли Меджлиса выбраны депутаты Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы и Рафаэль Гусейнов.
* * * 12:05
Кандидатура депутата Зияфета Аскерова вновь выдвинута на должность заместителя председателя Милли Меджлиса Азербайджана. Решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
З.Аскеров был первым заместителем председателя Милли Меджлиса пятого созыва.
* * * 10:55
Кандидатуры Рафаэля Гусейнова, Мусы Гасымлы и Али Ахмедова выдвинуты на пост вице-спикера Милли Меджлиса Азербайджана. Данное решение принято на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Заместители председателя Милли Меджлиса не смогут занимать должность председателя комитета. Данное изменение связано с принятыми новыми правилами.
Также увеличено число заместителей председателя Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва. Теперь вместо трех заместителей их будет четыре.