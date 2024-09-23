Алиев заявил, что Запад вооружает и готовит Армению

«Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поставляют в Армению оружие и боеприпасы». Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва. «То есть совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению», – отметил глава азербайджанского государства, подчеркнув, что их, естественно, не интересует армянский народ. «Для них армянский народ – всего лишь инструмент, средство, чтобы держать Азербайджан под постоянным давлением, используя территорию Армении, создавать здесь источники угрозы для Азербайджана и других соседей Армении, и, таким образом, обеспечить собственные интересы», - сказал президент.

* * * 13:16 За прошедший после Второй Карабахской войны период мы в значительной степени нарастили свою военную мощь. Были созданы новые вооруженные соединения, в несколько раз увеличен численный состав сил специального назначения. То есть были созданы силы спецназа, коммандоc, и их численный состав растет и будет расти из года в год. Так сказал президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва. Подчеркнув, что боеспособность армии Азербайджана растет, оснащение ее техникой обеспечивается и будет обеспечиваться на должном уровне, глава государства отметил: «Армения и любая стоящая за ней страна должны знать, что с нами невозможно будет разговаривать языком шантажа и ультиматума. Мы готовы, способны дать любой ответ и всегда должны быть готовы к этому». Президент Ильхам Алиев также сказал в своем выступлении, что на всех военных заводах Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации. Производится новое оборудование, техника, оружие и боеприпасы. «В практическую плоскость уже перешло создание новых производственных участков с несколькими иностранными партнерами и, наверное, в течение следующих пару лет наш военно-промышленный комплекс станет еще масштабнее», - отметил глава государства, подчеркнув, что сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется.

* * * 12:39 В Армении поднимают голову реваншистские силы. Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва. Подчеркнув, что в Армении не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, глава государства отметил: «Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения». Президент Ильхам Алиев также сказал, что внешние круги, не способные переварить победу Азербайджана, вынашивают против страны новые планы. Подчеркнув, что об этом свидетельствуют полученные сведения, глава государства отметил: «Именно в этом цель и медиа-кампании, очернительных, клеветнических кампаний. Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, вновь начать против нас грязные деяния. То есть мы должны знать это. Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться».

* * * 12:25 Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва, рассказал о некоторых задачах, стоящих перед страной. По словам главы государства, «задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере». Отметив, что одной из задач, стоящих перед страной, является также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, президент Азербайджана добавил: «Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы».

Президент Алиев также сказал, что полное восстановление суверенитета Азербайджана в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает перед страной новые возможности, новые горизонты. Отметив, что тридцатилетняя оккупация уже осталась позади, глава государства подчеркнул, что теперь Азербайджан приступил к широкомасштабному строительству, развитию, и результаты налицо. «За последние 3-4 года международные позиции нашей страны еще больше укрепились. Мы смогли заставить весь мир принять результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции», - сказал президент.