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Искусство фотографии и визуальных удовольствий с Huawei Nova 12s и Nova 12 SE

12:12 455

Завораживающая картинка в ваших руках

Смартфоны HUAWEI nova 12s и nova 12 SE становятся верными спутниками любого любителя фотографии. Основная камера nova 12s с разрешением 50 МП и макрообъективом на 8 МП обеспечивает удивительную детализацию, позволяя захватывать каждый нюанс. В то время как nova 12 SE с тройной камерой на 108 МП открывает новые горизонты для творчества, создавая поистине незабываемые снимки. Фронтальная камера на 60 МП в nova 12s и 32 МП в nova 12 SE гарантирует великолепные селфи, которые покорят сердца и ленты социальных сетей. С широким углом обзора и HDR-функциями у вас всегда будет возможность представить себя в лучшем свете, независимо от условий освещения.

Визуальная чистота: экран, который оживает

Чтобы фотографии выглядели еще более впечатляюще, необходимы яркие и четкие экраны. И именно здесь HUAWEI nova 12s и nova 12 SE не подводят. Устройства оснастили OLED-экранами, которые достигают диагонали 6,7 и 6,67 дюймов соответственно, с разрешением FHD+. Это означает, что каждая фотография будет выглядеть так, как задумывал ее автор. Глубокие черные и яркие цвета делают каждый кадр насыщенным и живым, создавая погружение в визуальный опыт, который невозможно забыть.

Освежающие технологии: искусственный интеллект на ваших снимках

HUAWEI внедрила передовые технологии AI в камеры обоих смартфонов, что значительно улучшает качество всех изображений. Система XD Portrait Engine передает естественность цветов и текстур, позволяя получить действительно искусные снимки. Режим HDR и ночной режим также открывают двери для творчества, делая ваши фотографии яркими и четкими даже в условиях низкой освещенности. Теперь каждый момент можно запечатлеть с ненавязчивой красотой, а возможности для художественного самовыражения становятся практически безграничными.

Мощь и эффективность: под капотом

Новинки оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 778G и Qualcomm Snapdragon 680, которые обеспечивают отличную производительность и энергоэффективность. Оба смартфона отлично подходят для многозадачности и могут без проблем справляться с приложениями и играми. С интерфейсом EMUI 14 пользователи могут легко выполнять повседневные задачи и делиться моментами, не беспокоясь о производительности устройства.

Невероятная автономность и быстрая зарядка: оставайтесь на связи

Смартфоны HUAWEI nova 12s и nova 12 SE впечатляют не только своим дизайном и функционалом, но и автономностью. С батареей емкостью 4500 мАч они обеспечивают длительное время работы без подзарядки. Вы не будете беспокоиться о разрядке во время активного использования. А благодаря технологиям быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 мощностью 66 Вт вы сможете за считанные минуты вернуть батарею к жизни. Теперь достаточно лишь 15 минут для зарядки до 62%, чтобы продолжить свои приключения и фотосессии без забот.

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