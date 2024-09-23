Банк Республика запустил кредитную кампанию «Осенняя возможность»
Желаете оформить кредит наличными не приходя в банк прямо у себя дома и на более выгодных условиях? Тогда спешите воспользоваться новой выгодной кредитной кампанией «Осенняя возможность» от Банка Республика.
Так, в рамках кредитной кампании «Осенняя возможность», которая продлится до 1 ноября 2024 года, клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 10% годовых и на более выгодных условиях:
- Максимальная сумма - 50 000 манатов;
- Срок - до 60 месяцев;
- Кроме того, есть возможность взять кредит без комиссии и без поручителя!
Еще одно преимущество заказа кредита в Банке Республика заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.
Не упустите осеннюю возможность, закажите кредит в Банке Республика, и пусть ваши мечты сбудутся!
Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка, или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.