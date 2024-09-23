Банк Республика запустил кредитную кампанию «Осенняя возможность»

Желаете оформить кредит наличными не приходя в банк прямо у себя дома и на более выгодных условиях? Тогда спешите воспользоваться новой выгодной кредитной кампанией «Осенняя возможность» от Банка Республика.

Так, в рамках кредитной кампании «Осенняя возможность», которая продлится до 1 ноября 2024 года, клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 10% годовых и на более выгодных условиях:

Максимальная сумма - 50 000 манатов;

Срок - до 60 месяцев;

Кроме того, есть возможность взять кредит без комиссии и без поручителя!

Еще одно преимущество заказа кредита в Банке Республика заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.

Не упустите осеннюю возможность, закажите кредит в Банке Республика, и пусть ваши мечты сбудутся!

Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка, или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.