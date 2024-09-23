У партии REAL новый глава
12:21 1243
Единогласным решением Политического комитета партии REAL от 21 сентября 2024 года Натик Джафарли избран председателем организации.
Согласно решению, Джафарли приступит к обязанностям в качестве лидера партии с 1 октября 2024 года. Перед этим он примет дела от прежнего председателя и завершит новую стратегию, которую первоначально представил Политическому комитету.
Прежний председатель партии Ильгар Мамедов на днях подал в отставку.
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