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У партии REAL новый глава

12:21 1243

Единогласным решением Политического комитета партии REAL от 21 сентября 2024 года Натик Джафарли избран председателем организации.

Согласно решению, Джафарли приступит к обязанностям в качестве лидера партии с 1 октября 2024 года. Перед этим он примет дела от прежнего председателя и завершит новую стратегию, которую первоначально представил Политическому комитету.

Прежний председатель партии Ильгар Мамедов на днях подал в отставку

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