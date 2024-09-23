Элегантность и роскошь в сердце Баку: Crescent Residence от PASHA Real Estate
PASHA Real Estate с гордостью представляет Crescent Residence - уникальный проект, который знаменует новый этап в развитии городской жизни Баку.
Проект Crescent Development - это символ современности и элегантности, расположенный в самом центре Баку. Этот многофункциональный комплекс предлагает захватывающие панорамные виды на Каспийское море и центр города, гармонично объединяя жилые, коммерческие и развлекательные зоны в одном комплексе.
«Сегодня мы рады представить Crescent Residences, который уже стал прекрасным дополнением к архитектуре Баку». Этот проект переосмысляет представление о роскоши благодаря уникальному сочетанию архитектурного совершенства, непревзойденных удобств и уникального расположения на берегу Каспия» — отметил Озгур Гетер, главный исполнительный директор PASHA Real Estate.
Основные особенности Crescent Residences и всего комплекса Crescent Development включают:
- Широкий выбор апартаментов с видом на море и эксклюзивных двухуровневых таунхаусов.
- Будущую интеграцию с престижным 5-звездочным отелем и резиденциями.
- Премиальные офисные помещения, спроектированные для максимального комфорта и функциональности.
- Недавно открывшийся Crescent Mall, динамичный центр для шопинга и развлечений.
Проект Crescent Residences, разработанный известной архитектурной компанией DSA Architects International и построенный компанией PASHA Construction, отличается инновационными и устойчивыми архитектурными решениями, устанавливая новые стандарты градостроения в Баку.
К услугам жителей Crescent Residences представлены такие удобства, как плавательный бассейн, спа и оздоровительный центр, а также современный фитнес-клуб. Дополнительные удобства включают подземную парковку, ресепшн, консьерж-сервис, лаунж-зону и современные системы безопасности.
Проект уже вызвал значительный интерес как у местных, так и у международных покупателей, что подтверждает высокий спрос на прибрежные объекты недвижимости на развивающемся рынке Баку. Исторические данные показывают многообещающие инвестиционные перспективы с ростом цен на недвижимость в этом районе на 65% за последнее десятилетие.
Для получения дополнительной информации о Crescent Residences и организации частного просмотра, пожалуйста, посетите www.crescentresidences.az или свяжитесь с нами по телефону *2024, либо посетите наш офис продаж по адресу: проспект Нефтяников, 153, ТРЦ Port Baku.
О компании PASHA Real Estate Group:
PASHA Real Estate Group, ведущая дочерняя компания PASHA Holding с обширным бизнес-портфелем в Азербайджане, Турции, Узбекистане, Грузии и Черногории. С акцентом на максимизацию стоимости недвижимости и обеспечение удовлетворенности клиентов PASHA Real Estate Group ставит своей целью революционизировать сектор управления недвижимостью и обеспечить превосходную доходность инвестиций.