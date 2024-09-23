Элегантность и роскошь в сердце Баку: Crescent Residence от PASHA Real Estate

PASHA Real Estate с гордостью представляет Crescent Residence - уникальный проект, который знаменует новый этап в развитии городской жизни Баку.

Проект Crescent Development - это символ современности и элегантности, расположенный в самом центре Баку. Этот многофункциональный комплекс предлагает захватывающие панорамные виды на Каспийское море и центр города, гармонично объединяя жилые, коммерческие и развлекательные зоны в одном комплексе. «Сегодня мы рады представить Crescent Residences, который уже стал прекрасным дополнением к архитектуре Баку». Этот проект переосмысляет представление о роскоши благодаря уникальному сочетанию архитектурного совершенства, непревзойденных удобств и уникального расположения на берегу Каспия» — отметил Озгур Гетер, главный исполнительный директор PASHA Real Estate. Основные особенности Crescent Residences и всего комплекса Crescent Development включают: Широкий выбор апартаментов с видом на море и эксклюзивных двухуровневых таунхаусов.

Будущую интеграцию с престижным 5-звездочным отелем и резиденциями.

Премиальные офисные помещения, спроектированные для максимального комфорта и функциональности.

Недавно открывшийся Crescent Mall, динамичный центр для шопинга и развлечений.

Проект Crescent Residences, разработанный известной архитектурной компанией DSA Architects International и построенный компанией PASHA Construction, отличается инновационными и устойчивыми архитектурными решениями, устанавливая новые стандарты градостроения в Баку. https://youtu.be/91fOd_VVY3g К услугам жителей Crescent Residences представлены такие удобства, как плавательный бассейн, спа и оздоровительный центр, а также современный фитнес-клуб. Дополнительные удобства включают подземную парковку, ресепшн, консьерж-сервис, лаунж-зону и современные системы безопасности. Проект уже вызвал значительный интерес как у местных, так и у международных покупателей, что подтверждает высокий спрос на прибрежные объекты недвижимости на развивающемся рынке Баку. Исторические данные показывают многообещающие инвестиционные перспективы с ростом цен на недвижимость в этом районе на 65% за последнее десятилетие.