Yelo Bank открыл новый цифровой филиал в Шемахе

Yelo Bank продолжает расширять свою филиальную сеть в регионах и с радостью сообщает об открытии нового филиала в городе Шемахе, по адресу: ул. Мамед Эмина Расулзаде, 56. Главной особенностью нового филиала является его цифровая концепция. В отличие от традиционных точек продаж, здесь все банковские операции выполняются через терминалы. Клиенты могут быстро и удобно получать карты, оформлять бизнес- и потребительские кредиты, открывать сберегательные счета и пользоваться другими банковскими услугами.

На церемонии открытия заместитель председателя правления Yelo Bank Эльшан Пирмалиев отметил, что жители Шемахи получат высококачественное обслуживание: «Мы с нетерпением ждали открытия нашего очередного цифрового филиала, на этот раз в Шемахе. Наша основная цель — способствовать развитию реального сектора в регионах страны, в том числе и в Шемахе. Мы видим огромный потенциал для сотрудничества с городом, где проживает более 100 тысяч человек. Уверен, что наш новый филиал позволит предоставлять более быстрое и эффективное обслуживание для местных жителей. В будущем мы планируем открыть цифровые филиалы в других регионах, чтобы расширить доступ граждан к финансовым услугам и повысить финансовую доступность».