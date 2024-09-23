Yelo Bank открыл новый цифровой филиал в Шемахе
Yelo Bank продолжает расширять свою филиальную сеть в регионах и с радостью сообщает об открытии нового филиала в городе Шемахе, по адресу: ул. Мамед Эмина Расулзаде, 56.
Главной особенностью нового филиала является его цифровая концепция. В отличие от традиционных точек продаж, здесь все банковские операции выполняются через терминалы. Клиенты могут быстро и удобно получать карты, оформлять бизнес- и потребительские кредиты, открывать сберегательные счета и пользоваться другими банковскими услугами.
На церемонии открытия заместитель председателя правления Yelo Bank Эльшан Пирмалиев отметил, что жители Шемахи получат высококачественное обслуживание: «Мы с нетерпением ждали открытия нашего очередного цифрового филиала, на этот раз в Шемахе. Наша основная цель — способствовать развитию реального сектора в регионах страны, в том числе и в Шемахе. Мы видим огромный потенциал для сотрудничества с городом, где проживает более 100 тысяч человек. Уверен, что наш новый филиал позволит предоставлять более быстрое и эффективное обслуживание для местных жителей. В будущем мы планируем открыть цифровые филиалы в других регионах, чтобы расширить доступ граждан к финансовым услугам и повысить финансовую доступность».
Стоит отметить, что до этого Yelo Bank последовательно открывал филиалы в Агджабеди, Хачмазе, Сальяне, Габале, Товузе и Масаллы. В настоящее время сеть банка включает 20 филиалов в столице и регионах.
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