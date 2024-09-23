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Кочарян, Оганян и Хачатуров на скамье подсудимых

12:30 1332

Суд над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном и еще тремя бывшими высокопоставленными лицами - Арменом Геворкяном, Юрием Хачатуровым и Сейраном Оганяном - возобновился в Антикоррупционном суде страны, пишут армянские СМИ.

Ранее Конституционный суд признал часть 3 статьи 309.1 (статья определяет пределы изменения и дополнения предъявленного обвинения) УПК Армении соответствующей Конституции. Это решение дало прокуратуре возможность переквалифицировать обвинение второму президенту страны Роберту Кочаряну и другим лицам, начав новое расследование, прекращенное более 3-х лет назад.

Судья Саркис Петросян заявил, что суд не смог связаться ни с Кочаряном, ни с его адвокатами, чтобы сообщить о проведении заседания. Позже Офис второго президента выступил с разъяснением, что не получал уведомлений о судебном заседании.

Напомним, что второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну, бывшему министру обороны Сейрану Оганяну и бывшему начальнику Генштаба, а также экс-генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову были предъявлены обвинения по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя). В марте 2021 года Конституционный суд Армении признал статью 300.1 УК Армении недействительной и неконституционной, уголовное преследование в их отношении было прекращено.

В апреле 2021 года суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство защиты по делу «1 марта» о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова по статье 300.1, признанной неконституционной решением КС. Сейран Оганян и Юрий Хачатуров были освобождены от уголовного преследования, так как обвинения против них основывались только на статье 300.1 Уголовного кодекса. Суд постановил отменить меры пресечения, примененные к ним ранее, а также снять арест с их имущества.

Уголовное преследование по делу «1 марта» в отношении Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна было прекращено только по вышеупомянутой статье.

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