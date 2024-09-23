Американцы вновь предложили Турции сделку по F-35

В статье говорится, что представители американской администрации предложили «мягко» деактивировать данные системы, чтобы снять препятствия для продажи Турции истребителей F-35.

Также обсуждается предложение разместить российские ракетные системы на базе Инджирлик на юге Турции, таким образом, пока ракеты будут оставаться в Турции, договоренность Анкары с Москвой нарушена не будет.

По данным греческой газеты, реакция Турции на данное предложение негативная, однако ожидается, что переговоры продолжатся в рамках Генассамблеи ООН, которая пройдет на этой неделе в Нью-Йорке. По словам бывшего сотрудника Пентагона Майкла Рубина, Анкара отклонила предложение и заявила, что будет хранить С-400 на складах на турецкой территории. Тем не менее переговоры все еще продолжаются, и вопрос восстановления контракта на поставку F-35 останется на повестке дня США и Турции.