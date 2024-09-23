Эмин Амруллаев на первом дне занятий в Ханкенди
23 сентября состоялось мероприятие по случаю первого дня занятий в средней школе №4 Низами Гянджеви города Ханкенди.
В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, а также сотрудники школы, ученики и родители.
Поздравляя преподавателей и учеников, Эмин Амруллаев выразил уверенность, что ученики сделают все возможное, чтобы сделать Азербайджан более сильным государством. Говоря о строительстве учебных заведений на освобожденных территориях, министр подчеркнул, что здесь будут функционировать до 50 учебных заведений.
Далее спецпредставитель президента Эльчин Юсубов и заслуженный учитель Асиф Джахангиров поздравили коллектив школы, пожелали ученикам успехов.
В мероприятии также выступили дочь Национального героя Азербайджана Ширин Мирзоева - Айнур Мирзоева - и другие.
Обучением учащихся средней школы №4 имени Низами Гянджеви вместимостью 624 ученика будет заниматься педагогический состав из 14 человек. В первых классах в этом году будут учиться 40 учеников, во II-XI классах – более 450, а в группах подготовки к школе – 45 учащихся.