USD 1.7000
EUR 1.8978
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Эмин Амруллаев на первом дне занятий в Ханкенди

фото
12:53 648

23 сентября состоялось мероприятие по случаю первого дня занятий в средней школе №4 Низами Гянджеви города Ханкенди.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, а также сотрудники школы, ученики и родители.

Поздравляя преподавателей и учеников, Эмин Амруллаев выразил уверенность, что ученики сделают все возможное, чтобы сделать Азербайджан более сильным государством. Говоря о строительстве учебных заведений на освобожденных территориях, министр подчеркнул, что здесь будут функционировать до 50 учебных заведений.

Далее спецпредставитель президента Эльчин Юсубов и заслуженный учитель Асиф Джахангиров поздравили коллектив школы, пожелали ученикам успехов.

В мероприятии также выступили дочь Национального героя Азербайджана Ширин Мирзоева - Айнур Мирзоева - и другие.

Обучением учащихся средней школы №4 имени Низами Гянджеви вместимостью 624 ученика будет заниматься педагогический состав из 14 человек. В первых классах в этом году будут учиться 40 учеников, во II-XI классах – более 450, а в группах подготовки к школе – 45 учащихся.

Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 1237
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 3665
Израиль наносит мощные удары по Ливану
Израиль наносит мощные удары по Ливану добавлено видео; обновлено 13:07
13:07 2840
Яхья Синвар ни жив ни мертв
Яхья Синвар ни жив ни мертв обновлено 12:56
12:56 6063
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема
12:07 3329
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната фото
10:47 996
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации
10:43 2648
И Раиси ликвидировал пейджер?
И Раиси ликвидировал пейджер? горячая тема
02:10 8794
Русские покажут в Баку «Ланцет-Э» и еще много чего
Русские покажут в Баку «Ланцет-Э» и еще много чего
11:48 2986
Эрдоган: Азербайджан и Армения получили важный шанс
Эрдоган: Азербайджан и Армения получили важный шанс
11:40 1679

ЭТО ВАЖНО

Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 1237
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 3665
Израиль наносит мощные удары по Ливану
Израиль наносит мощные удары по Ливану добавлено видео; обновлено 13:07
13:07 2840
Яхья Синвар ни жив ни мертв
Яхья Синвар ни жив ни мертв обновлено 12:56
12:56 6063
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема
12:07 3329
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната фото
10:47 996
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации
10:43 2648
И Раиси ликвидировал пейджер?
И Раиси ликвидировал пейджер? горячая тема
02:10 8794
Русские покажут в Баку «Ланцет-Э» и еще много чего
Русские покажут в Баку «Ланцет-Э» и еще много чего
11:48 2986
Эрдоган: Азербайджан и Армения получили важный шанс
Эрдоган: Азербайджан и Армения получили важный шанс
11:40 1679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться