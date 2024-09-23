Эмин Амруллаев на первом дне занятий в Ханкенди

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, а также сотрудники школы, ученики и родители.

Поздравляя преподавателей и учеников, Эмин Амруллаев выразил уверенность, что ученики сделают все возможное, чтобы сделать Азербайджан более сильным государством. Говоря о строительстве учебных заведений на освобожденных территориях, министр подчеркнул, что здесь будут функционировать до 50 учебных заведений.

Далее спецпредставитель президента Эльчин Юсубов и заслуженный учитель Асиф Джахангиров поздравили коллектив школы, пожелали ученикам успехов.

В мероприятии также выступили дочь Национального героя Азербайджана Ширин Мирзоева - Айнур Мирзоева - и другие.