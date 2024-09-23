«Хезболла» получила самый большой удар за всю историю

Приписываемая Израилю операция по массовой детонации средств связи в Ливане стала самым крупным ударом по военной структуре шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их словам, операция со взрывами пейджеров стала «самым крупным ударом» и «самым заметным проникновением Израиля в ряды и коммуникационную инфраструктуру» «Хезболлы» за более чем сорокалетнюю историю движения. По мнению источников CNN, это посеяло панику в рядах структуры и позволило еврейскому государству нанести удары на прошлой неделе.

21 сентября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские ВВС в ходе массированных ударов по югу Ливана в течение дня атаковали около 400 пусковых установок вооруженного крыла шиитского движения «Хезболла».

17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. В первый день большое количество пейджеров сдетонировало почти одновременно в разных районах страны. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате этих взрывов погибли 12 человек, в том числе двое детей, около 2,8 тыс. человек получили ранения.