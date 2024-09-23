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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Российская армия стала воевать как «Вагнер»

13:18 1014

Российская армия в Донецкой области подавляет украинские войска численностью, порой имея восьмикратное преимущество и выпуская в 10 раз больше снарядов, пишет The Financial Times.

Украинский командир Михаил Темпер отмечает, что российская армия изменила тактику и переняла методы «Вагнера».

«Путин уничтожил «Вагнер», но взял самые эффективные его части. Теперь российская армия воюет так же», - отметил Темпер.

Издание пишет, что особенно сложная ситуация на подступах к Угледару. Заместитель командира 72-й механизированной бригады ВСУ жалуется на отсутствие противовоздушной обороны, что позволяет российским вертолетам и самолетам наносить удары с планирующими бомбами. Несмотря на огромные потери, российские войска постепенно продвигаются к городу.

Задержки в поставках западного вооружения и медленные темпы строительства оборонительных линий также осложняют положение ВСУ. Юрий, командир 68-й егерской бригады, описывает бои как «очень интенсивные» и вспоминает атаки с применением химического оружия.

Если ситуация не изменится, российские войска могут захватить Покровск в течение ближайших месяцев, предупреждают командиры.

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