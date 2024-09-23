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В Минздраве встретились с Ольгой Авдеевой

13:20 535

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с портфолио-менеджером Глобального фонда Ольгой Авдеевой.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом. По словам министра, регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества.

Теймур Мусаев отметил, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией с 2005 года активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране: «В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом».

В своем выступлении министр также напомнил, что в марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии». По его словам, успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.

Теймур Мусаев выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджана и Глобальным фондом.

В свою очередь, портфолио-менеджер Глобального фонда высоко оценила сертифицирование Азербайджана как страны, «свободной от малярии». По ее словам, это достижение стало возможным благодаря самоотверженности медицинских работников, а также целенаправленной профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии.

На встрече были также обсуждены текущее состояние сотрудничества и потенциальные возможности его развития.

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