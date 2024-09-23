Российские агенты собирались захватить власть в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о нейтрализации оперативно-боевой группы военной разведки России, которая готовила силовой захват власти в Одессе.

По версии следствия, подозреваемые по заказу РФ готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области и удару с тыла по Силам обороны, если бы армия РФ приблизилась к Одессе.

Сообщается о задержании двух лидеров этой ячейки, изъятии более 70 единиц огнестрельного оружия и тактического снаряжения.

«Оперативно-боевые отряды» формировались под видом общественных организаций, которые занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции. В их состав входили более 20 человек, они находятся под следствием.