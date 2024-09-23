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Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса

13:48 225

Избраны председатели и заместители комитетов Милли Меджлиса.

Депутат Али Гусейнли утвержден председателем комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, Арзу Нагиев – председателем комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Захид Орудж – председателем комитета по правам человека, Садиг Гурбанов – председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Азер Амирасланов – председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Таир Рзаев – председателем комитета по аграрной политике, Муса Гулиев – председателем комитета по труду и социальной политике, Сиявуш Новрузов – председателем комитета по региональным вопросам, Анар Искендеров – председателем комитета по науке и образованию, Полад Бюльбюльоглу – председателем комитета по культуре, Самед Сеидов – председателем комитета международных отношений и межпарламентских связей, Ахлиман Амирасланов – председателем комитета по здравоохранению, Хиджран Гусейнова - председателем комитета по делам семьи, женщин и детей, Шахин Исмаилов – председателем комитета молодежи и спорта, Фазиль Мустафа – председателем комитета общественных объединений и религиозных образований.

Затем были избраны заместители председателей комитетов.

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