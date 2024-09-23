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Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

14:06 1605

Общая сумма средств, потраченных на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура после окончания войны, и которые планируется потратить до конца этого года, составляет 19 млрд манатов. Абсолютное большинство этих средств потрачено на инфраструктурные проекты, сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Глава государства, отметив, что в Карабахе и Восточном Зангезуре уже поселены более 8 тысяч бывших переселенцев, их число с каждым годом будет расти, коснулся инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных территориях.

Президент Алиев подчеркнул, что строятся школы, больницы, социальные объекты, закладываются села: «Словом, ведется широкомасштабная работа для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура».

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