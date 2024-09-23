Ильхам Алиев поздравляет короля Саудовской Аравии

В поздравительном письме говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия - Дня провозглашения Королевства, передаю самые искренние и теплые пожелания.

Азербайджан придает особое значение отношениям с Саудовской Аравией, с которой связан общими религиозными и культурными корнями. Нынешний уровень наших межгосударственных отношений черпает силы из глубокой симпатии, уважения и доверия, которые наши братские народы питают друг к другу. Вызывает удовлетворение, что наши связи, источником которых является эта несокрушимая воля, всесторонне развиваясь, поднялись за минувший период на сегодняшний уровень. Хочу особо подчеркнуть Ваш личный вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Народ Азербайджана никогда не забывает постоянную поддержку и справедливую позицию Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности, суверенитета нашей страны и неприкосновенности ее международно признанных границ.

Мы полны решимости расширять и укреплять отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией во всех областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других сферах. Высокий уровень взаимопонимания создает благоприятную почву для дальнейшего углубления наших отношений в различных областях. Успешное и устойчивое сотрудничество в энергетической сфере является одним из основных направлений наших отношений с Саудовской Аравией. Мы высоко оцениваем деятельность представляющей Вашу страну компании ACWA Power в секторе альтернативной и возобновляемой энергии Азербайджана.

Наше эффективное сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций являются одной из важных составляющих наших отношений.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией в интересах наших государств и народов».