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В Турции разбился самолет: никто не выжил

14:19 3279

В Турции в результате катастрофы учебного самолета погибли два пилота. Об этом сообщило губернаторство провинции Бурса на официальной странице в соцсети Х.

Как рассказали в местной власти, в понедельник, 23 сентября, разбился двухместный учебный самолет частной летной школы.

«В результате аварии погибли два пилота», – отметили там.

По факту инцидента начато судебное и административное расследование.

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