В Турции разбился самолет: никто не выжил
14:19 3279
В Турции в результате катастрофы учебного самолета погибли два пилота. Об этом сообщило губернаторство провинции Бурса на официальной странице в соцсети Х.
Как рассказали в местной власти, в понедельник, 23 сентября, разбился двухместный учебный самолет частной летной школы.
«В результате аварии погибли два пилота», – отметили там.
По факту инцидента начато судебное и административное расследование.
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