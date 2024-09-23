При поддержке компании Bakcell состоялась акция «Защитим Каспий!»

В этом году последним местом проходящей с 7 по 21 сентября акции, посвященной «Году солидарности во имя зеленого мира», стали берега Новханы.

Завершилась крупномасштабная экологическая акция «Защитим Каспий!», партнером которой уже много лет является самый скоростной мобильный оператор в Азербайджане Bakcell.

Экологическая акция, проводимая под лозунгом «Защитим Каспий!», была организована в рамках отмечающегося во всем мире Международного дня очистки побережья. Основная цель акции – улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения в этой сфере и пропаганда привычки ответственного подхода к окружающей среде.

Сотрудники компании Bakcell также приняли активное участие в акции и внесли свой вклад в деятельность по очистке побережья. Они активно занимались как сбором мусора, так и его сортировкой и отправкой на переработку.

Участие в экологических акциях является одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell. Компания планирует поддерживать инициативы в области защиты окружающей среды и экологического сознания, а также продолжать устойчивое развитие и дальнейшее расширение своей деятельности в этой области.