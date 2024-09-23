Азербайджан открывает эру развития ВПК

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне открыла новую эру в развитии местного военно-промышленного комплекса. Рост и модернизация азербайджанской оборонной промышленности позволили наряду с максимальным обеспечением национальной армии экспортировать оружие в десятки стран мира.

Напомним, что указом президента Азербайджана 2005 году в целях укрепления и защиты государственности было создано Министерство оборонной промышленности, в которой сосредоточены все военные предприятия. За прошедшие годы реализовано множество проектов по производству разного вида вооружений как собственного производства, так и совместные проекты с такими странами, как Турция, Израиль, ЮАР и Россия. В частности, производство такой современной военной техники, как разведывательные и ударные беспилотники на базе AZAD sistemy, свидетельствует о высоком технологическом уровне промышленно-оборонного сектора страны. Происходящие в мире вооруженные конфликты, напряженность между крупными державами стимулируют увеличение инвестиций в оборонный потенциал государств мира. Соответственно, в мире будет все больше востребовано произведенное в Азербайджане оружие и военная техника. В такой геополитической обстановке особый интерес в мире вызывают выставки оборонной промышленности. Такие как Международная выставка оборонной промышленности - MSPO в Кельце (Польша), International Defence Industry Fair в Стамбуле или IDEX - Международная выставка и конференция оборонной промышленности в Абу-Даби (ОАЭ). Одна из таких выставок пройдет с 24 по 26 сентября в Бакинском Экспо Центре - юбилейная V Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX, которая представляет собой крупнейшее в регионе мероприятие, посвященное оборонной сфере. Параллельно состоится 14-я Международная Выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian.

Отметим, что первая выставка ADEX была организована в 2014 году. Несмотря на то что в этом году выставка отмечает свой пятилетний юбилей, она уже успешно проводится 10 лет и с каждым годом расширяет список участников и охватывает новые сферы. За 10 лет ADEX объединила многочисленные компании из более 50 стран мира, и более 30 000 гостей посетили выставку. С первых лет проведения ADEX президент Ильхам Алиев знакомится с экспозицией выставки и направляет приветственное письмо участникам и гостям мероприятия. Это подчеркивает высокий статус и доверие к этим выставкам. ADEX - важное событие в сфере оборонной промышленности и безопасности как в Азербайджане, так и в регионе. Наряду с тем, что это крупнейшая экспозиция современной военной техники в регионе, выставка также создает возможность демонстрации мощи и потенциала оборонно-промышленного комплекса Азербайджана, служит эффективной платформой для презентации передовых технологий, укреплению международного сотрудничества и развития оборонного сектора страны. В этом году масштабы выставок ADEX и Securex Caspian значительно расширятся по сравнению с предыдущими годами, будут представлены больше экспозиций, мероприятия займут всю площадь Баку Экспо Центра, включая новый 4-й павильон и открытую площадку.

Участие в выставках подтвердили около 270 компаний из 40 стран. Среди стран-участниц, помимо Азербайджана, такие государства, как Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Израиль, Испания, Италия, Катар, Китай, Литва, ОАЭ, Пакистан, Российская Федерация, Сербия, Сингапур, Словакия, США, Турция, Украина и другие. Примерно 34% участников составляют новые компании. После небольшого перерыва вновь будет представлена военная продукция Венгрии, Катара, Сингапура и Словакии. Среди представленных компаний есть такие известные, как итальянская Leonardo, испанская INDRA турецкая Roketsan, Aselsan, Baykar, чешская EXCALIBUR ARMY, Barzan Holdings из Катара и др. Собственные национальные павильоны установят Азербайджан, Беларусь, Чехия, Китай, Италия, Израиль, Венгрия, Пакистан, Катар, Россия, Сербия, Словакия, Турция и Украина. Таким образом, по сравнению с 2022 годом зафиксирован рост числа участников на 32%. Традиционно ADEX привлекает влиятельных гостей и делегации из различных стран. Ожидается визит 53 официальных делегаций высокого уровня из 27 стран мира. Посетят выставку более 300 официальных делегаций из Алжира, Азербайджана, Беларуси, Бахрейна, Венгрии, Вьетнама, Египта, Израиля, Иордании, Италии, Кувейта, Малайзии, Марокко, Пакистана, России, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Турции, Украины, Хорватии и других стран. Отметим, что ADEX проводится по инициативе и при организации миноборонной промышленности Азербайджана, а также при поддержке Минобороны страны. Организатором мероприятия выступает компания Caspian Event Organisers и ее международный партнер Caspian Event Management. Министерство оборонной промышленности Азербайджана в этом году будет представлено вместе с подведомственным ЗАО «Азерсилах» со стендами в двух павильонах, а также с обширной экспозицией на открытой площадке Баку Экспо Центра. Ведущие игроки на мировом рынке вооружений все больше инвестируют в боевые беспилотные системы. Силу и эффективность дронов блестяще показала азербайджанская армия в ходе победоносной Второй Карабахской войны. В ближайшем будущем особую роль в обороноспособности стран мира будут играть беспилотники, использование дронов с искусственным интеллектом, инновации в радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА. Новинки в этой сфере ожидают посетителей в разделе выставки - беспилотные системы. Также с инновациями можно будет ознакомиться в разделах: боевые транспортные средства, военная амуниция и снаряжение, военные лаборатории, воздушные суда и системы авиации, исследовательские институты, медицинское снабжение, морские суда и военно-морские системы, оборудование для производства вооружения, оптико-электронное оборудование, оружие и боеприпасы, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБ), радиоэлектронные системы, C4ISR, симуляторы и тренировочные системы и др. В 2024 году выставка расширит свои секции, включив новый сектор – кибербезопасность.