Премьер Дании призвала забыть о красных линиях Путина

«Мое предложение: давайте закончим дискуссии о красных линиях. Во время этой войны было ошибкой публично обсуждать красные линии, так как это дает русским очень хорошую карту в руки», - сказала она в интервью Bloomberg.

Глава датского правительства категорически отвергла мнение о том, что одобрение ударов ВСУ западным оружием вглубь российской территории будет означать эскалацию и втягивание в войну союзников Киева.

«Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда русские вошли в Украину», — сказала она. При этом Фредериксен подчеркнула, что никогда не позволит кому-либо из России решать, что «правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине».

19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары ВСУ по российской территории с использованием западного оружия. В документе говорится, что эти ограничения мешают Украине полноценно реализовать свое право на самооборону и делают ее уязвимой. «Недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия», — отмечалось в резолюции.

20 сентября издание The Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, однако не станут объявлять о своем решении публично, чтобы не дать России возможности подготовиться к атакам.