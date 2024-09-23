USD 1.7000
EUR 1.8978
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Премьер Дании призвала забыть о красных линиях Путина

14:46 954

Союзники Украины должны снять все ограничения на использование переданного оружия для ударов по России, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Мое предложение: давайте закончим дискуссии о красных линиях. Во время этой войны было ошибкой публично обсуждать красные линии, так как это дает русским очень хорошую карту в руки», - сказала она в интервью Bloomberg.

Глава датского правительства категорически отвергла мнение о том, что одобрение ударов ВСУ западным оружием вглубь российской территории будет означать эскалацию и втягивание в войну союзников Киева.

«Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда русские вошли в Украину», — сказала она. При этом Фредериксен подчеркнула, что никогда не позволит кому-либо из России решать, что «правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине».

19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары ВСУ по российской территории с использованием западного оружия. В документе говорится, что эти ограничения мешают Украине полноценно реализовать свое право на самооборону и делают ее уязвимой. «Недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия», — отмечалось в резолюции.

20 сентября издание The Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, однако не станут объявлять о своем решении публично, чтобы не дать России возможности подготовиться к атакам.

Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 2658
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 3246
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 5656
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 2566
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 1608
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 1797
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 6198
Израиль наносит мощные удары по Ливану: жители убегают
Израиль наносит мощные удары по Ливану: жители убегают видео; обновлено 15:54
15:54 4588
Яхья Синвар ни жив ни мертв
Яхья Синвар ни жив ни мертв обновлено 12:56
12:56 7617
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема
12:07 6238
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната фото
10:47 1280

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 2658
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 3246
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 5656
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 2566
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 1608
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 1797
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 6198
Израиль наносит мощные удары по Ливану: жители убегают
Израиль наносит мощные удары по Ливану: жители убегают видео; обновлено 15:54
15:54 4588
Яхья Синвар ни жив ни мертв
Яхья Синвар ни жив ни мертв обновлено 12:56
12:56 7617
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема
12:07 6238
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната
McDonald’s Azərbaycan провел акцию по очистке побережья вместе с воспитанниками интерната фото
10:47 1280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться