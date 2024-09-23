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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Теванян заявил, что Россия должна помирить Азербайджан и Армению

14:52 1502

Россия «сможет обеспечить реализацию будущих договоренностей между Арменией и Азербайджаном», заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

«Мы везде посылали месседж о том, что считаем Россию посредником и гарантом в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. В будущем она может обеспечить выполнение любых достигнутых договоренностей между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул Теванян.

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