Кремль не комментирует испытания «Сармата»

У Кремля нет информации о последних испытаниях ракеты «Сармат», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переадресовав этот вопрос Министерству обороны.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На прошлой неделе западные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщали, что испытания РС-28 «Сармат» на полигоне Плесецк закончились неудачей.

РС-28 «Сармат» — комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Способна нести от 10 до 15 боезарядов. 1 марта 2018 года Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию впервые сообщил, что МБР «Сармат» оснастят гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». В феврале 2024-го Путин сказал, что «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве.