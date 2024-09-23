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Уволены Гейдар Асадов и Шахин Сеидзаде

распоряжение президента; обновлено 15:30
15:30 2798

Шахин Камиль оглу Сеидзаде освобожден от должности председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Шахин Сеидзаде избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.

* * * 15:12

Гейдар Ханыш оглу Асадов освобожден от должности ректора Азербайджанской государственной морской академии. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что Гейдар Асадов был избран депутатом Милли Меджлиса VII созыва.

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