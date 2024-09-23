Ильхам Алиев анонсировал повышение зарплат и пенсий

Глава государства также заявил, что главное направление для Азербайджана - независимая, принципиальная внешняя политика.

«Мы никогда и никому ничего плохого не делали, никогда не вмешивались в чьи-либо дела. Но мы всегда преподавали урок тем, кто хотел вмешиваться в наши дела, чтобы они этого не делали», - заявил глава государства, отметив, что такие попытки есть и будут. Он добавил, что хотя они и не значительны, но этот фактор, конечно, всегда будет учитываться в нашей внешней политике.

«На любое желание сотрудничать с нами в двустороннем формате мы откликнемся с двойным желанием. Но если кто-то считает, что может диктовать нам что-то, безосновательно обвинять нас в чем-либо или очернять нас какими-либо средствами, а взамен ожидать нашей дружбы с ними как ни в чем не бывало, то это ошибочное представление, этого не будет», - отметил президент.